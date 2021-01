Vacuna COVID-19 en Austin, Texas: calendario y centros de vacunación

Si vives en Austin, capital de Texas, en este artículo encontrarás la información necesaria sobre cómo y dónde vacunarte (Gráfico Infobae)

El 14 de diciembre del año pasado comenzó la distribución de vacunas contra el Covid-19 en el estado de Texas. El Departamento del Estado de Texas de Servicios para la Salud (DSHS, por sus siglas en inglés) reportó 224 mil 250 dosis de inoculaciones fueron entregadas a 110 proveedores para que estos las distribuyeran y aplicaran en todo el territorio del estado. Si vives en Austin, capital de Texas, en este artículo encontrarás la información necesaria sobre cómo y dónde vacunarte.

La primera etapa del protocolo de vacunación, denominada Fase 1A, ya ha comenzado. Debido a la escasez del insumo médico se vacunará primero al personal médico de primera línea. Este conjunto de personas está integrado por enfermeras, conserjes, médicos, personal de seguridad, trabajadores funerarios y todos aquellos que trabajan en el sector salud y están en contacto directo y cotidiano con el Covid-19.

Durante la Fase 1B recibirán la inoculación todos los adultos mayores de 65 años y los mayores de 16 que tengan por lo menos uno de los padecimientos presentados a continuación:

Insuficiencia renal crónica, enfermedad de las arterias coronarias, insuficiencia cardiaca, miocardiopatías y otros males del corazón, cáncer, obesidad, anemia falciforme, diabetes mellitus tipo 2, mujeres embarazadas y personas que hayan recibido trasplante de algún órgano.

Cuando la Fase 2 sea implementada se prevé que las dosis de vacunas serán lo suficientemente abundantes como para que todos aquellos que lo requieran puedan recibirla.

Las autoridades de Salud Pública de Austin (Austin Public Health) informaron que se espera que esta semana se reciban 12,000 nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus. Esto permitirá que se termine de vacunar a las personas de la Fase 1A y se comience con la Fase 1B.

Fase 1A, ya ha comenzado, debido a la escasez del insumo médico se vacunará primero al personal médico de primera línea (EFE/Mill Valley/Archivo)

Si tú o alguno de tus seres queridos no cuentan con la residencia o la ciudadanía norteamericana no te preocupes. La oficial de prensa del Departamento de Salud de Texas, Lara Anton, destacó que todas las personas, sin importar su estatus migratorio podrán recibir la vacuna contra este nuevo y mortífero virus. Las autoridades sanitarias del estado de Texas no solicitarán que ninguna persona acredite su ciudadanía al momento de requerir la vacuna.

En el mapa de proveedores de inoculaciones contra el SARS-COV 2 provisto por las autoridades de salud Texas señala que estas son las direcciones de los distintos centros médicos en los que se puede solicitar la vacuna:

Dell Seton Medical Center At University Of Texas. Se encuentra en 1500 Red River St.

Ut Health Austin (Dell Medical School). Se encuentra en 1601 Trinity Avenue.

HEB Pharmacy 773. Se encuentra en 1601 Trinity St Bldg A Suite 105.

Austin Public Health. Se encuentra en 15 Waller Street.

SARS CoV2 Immunization Team. Se encuentra en 15 Waller St Fl 3.

University Health Services, UT-Austin. Se encuentra en 100 W. Dean Keeton.

Family Wellness Clinic Ut Austin School Of Nursing. Se encuentra en 2901 N Interstate 35 Ste 1.301.

St Davids Medical Center. Se encuentra en 919 E 32nd St.

HEB Pharmacy 465. Se encuentra en 2701 E 7th St.

HEB Pharmacy 45. Se encuentra en 2400 S Congress Ave.

Communitycare South Austin. Se encuentra en 2529 S 1st St.

Cuando la Fase 2 sea implementada se prevé que las dosis de vacunas serán lo suficientemente abundantes como para que todos aquellos que lo requieran puedan recibirla (REUTERS/Carlo Allegri)

Si se estás interesado en recibir la vacuna es necesario inscribirse en el sitio web del Departamento de Salud de Austin que es este.

Para mayor información

Si se requiere más información sobre la vacuna contra el Coronavirus y las fases en la que será implementada puedes ver este sitio. Si se tiene duda sobre el mapa y las ubicaciones específicas de los diversos centros de salud, revisa esta página web.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Vacuna COVID-19 en Houston, Texas: dónde y cuándo puedo recibirla gratis

Nueva York: dónde vacunarse contra el COVID-19 y quiénes son elegibles

Vacuna COVID-19 en Los Ángeles: dónde y cuándo puedo recibirla gratis