Joe Biden evitó pronunciarse sobre la iniciativa demócrata para iniciar un juicio político a Donald Trump: “Lo debe decidir el Congreso”

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, evitó este viernes pronunciarse sobre la iniciativa del partido demócrata para iniciar un nuevo juicio político a Donald Trump por su rol en la irrupción en el Capitolio.

“Lo debe decidir el Congreso”, expresó el futuro mandatario, quien dijo estar “más enfocado” en trabajar en sus planes para controlar la pandemia de COVID-19 y aprobar paquetes de estímulo para mitigar su impacto económico una vez tome posesión del Poder Ejecutivo.

En 12 días seré presidente y tengo dos preocupaciones inmediatas: “Una, lograr que el virus pase a estar bajo control. Llevar las vacunas de sus viales a los brazos de las personas. Ayer hubo más de 4.000 muertes. Y la situación continúa deteriorándose. Esa es mi preocupación principal”, dijo desde su búnker de transición en el estado de Delaware, en el marco de un evento para presentar a tres nuevos nominados a integrar su gabinete.

Y agregó: “se perdieron 125.000 puestos de trabajo este último mes y la gente está en una situación desesperada. Estoy enfocado en el virus, las vacunas y el crecimiento económico. Tengo que estar listo para comenzar mi mandato a toda velocidad” por la gravedad de la situación.

Consultado sobre la decisión de Trump de no asistir a la ceremonia de traspaso de mando, Biden la celebró y dijo que “es una de las pocas cosas en las que él y yo hemos estado de acuerdo”. “Es algo bueno. Ha sido una vergüenza para este país”, agregó. En contraste indicó, el vicepresidente Mike Pence sí será bienvenido en el evento que tendrá lugar el 20 de enero.

Foto de la conferencia de prensa de Biden en Wilmington, Delaware. REUTERS/Kevin Lamarque

No obstante la postura de Biden, los líderes demócratas en el Congreso han anunciado su voluntad de llevar a cabo un nuevo proceso de juicio político si Trump no es removido por Pence y su gabinete a través de la Vigesimoquinta Enmienda.

“Si el presidente no deja su cargo de manera inminente y voluntaria, el Congreso procederá con sus acciones”, expresó. Distintos medios han reportado que Pence se ha opuesto a invocar la mencionada enmienda, por lo que la eventual remoción de Trump debería ser ejecutada por el Poder Legislativo.

Numerosos demócratas se han manifestado a favor de la iniciativa desde que el miércoles partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio, luego de que el mandatario los llamara a “pelear endemoniadamente” para evitar lo que asegura -sin pruebas- fue el fraude electoral que lo privó de un segundo mandato. Pence debió ser evacuado, mientras que numerosos funcionarios debieron guarecerse en sus oficinas. 5 personas murieron como consecuencia de los hechos.

Los líderes del partido demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Foto: REUTERS/Ken Cedeno

Chuck Schumer, el líder de la bancada demócrata en el Senado, dijo el jueves que los eventos fueron “una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente” y que este no debería ocupar el cargo ni un día más”. “Si el vicepresidente y el gabinete se niegan a levantarse”, expresó, el Congreso debe volver a reunirse para acusar al presidente”.

La Cámara de Representantes ya votó en diciembre de 2019 un juicio político a Trump por retrasar la ayuda autorizada por el Congreso a Ucrania mientras impulsaba una investigación contra Biden y su hijo Hunter. Pero Trump fue absuelto después de que una votación para destituirlo fracasó en el Senado controlado por los republicanos.

Pelosi también dijo este viernes que se puso en contacto con el jefe del estado mayor conjunto Mark Milley con el objetivo de “discutir precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o tenga acceso a los códigos nucleares y ordene un ataque nuclear”.

En una declaración enviada a sus colegas en el Capitolio, Pelosi aseguró que la coyuntura actual, “con este presidente desbocado, no podría ser más peligrosa”. Minutos después, dijo que Milley le aseguró que efectivamente se han impuesto medidas en esa línea, según reportó The Associated Press.

