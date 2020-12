EEUU: el congresista electo Luke Letlow murió de COVID-19

El congresista Luke Letlow. (AP/Melinda Deslatte)

El recientemente elegido congresista estadounidense Luke Letlow murió este martes por complicaciones derivadas de la enfermedad de COVID-19 y se convirtió, según medios locales, en el primer representante del poder legislativo norteamericano del país que fallece por coronavirus.

Letlow, republicano de 41 años, había sido elegido para representar el quinto distrito del estado de Luisiana y debía prestar juramento el próximo domingo.

El legislador, que estaba casado y tenía dos hijos de corta edad, anunció el pasado 18 de diciembre que se aislaría luego de ser informado que había dado positivo de coronavirus. Fue ingresado en el hospital poco después.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, ordenó que las banderas ondeen a media asta el día del funeral del congresista.

“Es con gran pesar que mi esposa y yo ofrecemos nuestras condolencias a la familia del congresista electo Luke Letlow por su fallecimiento tras una batalla con la enfermedad de COVID-19”, escribió Edwards en su cuenta de Twitter.

“Estoy desconsolado porque no podrá servir a nuestra pueblo como Representante de los Estados Unidos, pero estoy aún más devastado por su amada familia”, añadió. Letlow no tenía condiciones preexistentes que pudieran haber elevado las chances de que muriera de la enfermedad, indicó uno de los médicos del hospital en el que falleció a un medio local.

Según The New York Times, que cita como fuente a Ballotopedia, una enciclopedia online sobre políticos, Letlow es el primer funcionario federal electo que fallece en EE.UU. a causa de la enfermedad de COVID-19. El primer miembro del Gobierno federal que murió fue un juez. También han fallecido como consecuencia de la enfermedad dos congresistas estatales: un republicano del senado de Minnesota y otro en New Hampshire.

Letlow había ganado una elección de segunda vuelta en diciembre contra otro republicano para suceder al congresista Ralph Abraham, de quien había sido jefe de personal.

La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, publicó un comunicado al respecto e indicó que “esta noche la Cámara con tristeza lamenta el fallecimiento del congresista electo Luke Letlow”.

“El congresista electo Letlow era un luisiano de novena generación que luchó apasionadamente para defender su punto de vista y dedicó su vida al servicio público”, agregó.

Por su parte, el líder de la minoría republicana en la cámara, Kevin McCarthy, expresó en un documento propio que “nuestros corazones están rotos esta noche mientras procesamos la noticia de la muerte del congresista electo Letlow”.

Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus en el mundo, con más de 19,5 millones positivos y más de 338.000 fallecidos, según información de la universidad Johns Hopkins. Los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), estimaron este miércoles que la cifra de muertes llegará a 400.000 para el momento en el que Donald Trump termine su mandato, el 20 de enero.

CON INFORMACIÓN DE EFE

