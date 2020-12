Donald Trump: “Vamos a defender la honestidad del voto asegurándonos de que cada boleta legal sea contada”

El presidente de EEUU, Donald Trump

El mandatario estadounidense Donald Trump reafirmó este miércoles su postura de que existió un “fraude sistémico” en las recientes elecciones nacionales con un video de 46 minutos grabado desde la Casa Blanca. “Como presidente, no tengo un deber más alto que el de defender las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Por eso estoy decidido a proteger nuestro sistema electoral, que ahora está bajo asalto y asedio coordinado”, declaró en el mensaje publicado en su página personal de la red social Facebook.

“Quiero proporcionar una actualización de nuestros esfuerzos en curso para exponer el tremendo fraude e irregularidades de los votantes que tuvieron lugar durante las largas y ridículas elecciones del 3 de noviembre”, explicó Trump en la filmación. “Solíamos tener lo que se llamaba día de elecciones, ahora tenemos días, semanas y meses de elecciones, y muchas cosas malas ocurrieron durante este ridículo período de tiempo”, afirmó.

Y añadió: “Durante los meses previos a las elecciones presidenciales, se nos advirtió que no debíamos declarar una victoria prematura. Se nos dijo repetidamente que llevaría semanas, si no meses, determinar un ganador, contar los votos en ausencia y verificar los resultados (...) Se le dijo a mi oponente que se mantuviera alejado de las elecciones, que no hiciera campaña. De hecho, actuaban como si ya supieran cuál iba a ser el resultado. Lo tenían cubierto. Y tal vez lo hicieron, muy tristemente para nuestro país”.

“Todo fue muy, muy extraño. A los pocos días de las elecciones presenciamos un esfuerzo orquestado para ungir a un ganador, incluso cuando muchos estados clave aún estaban siendo contados”, advirtió Trump. Y pidió que se permita ”que el proceso constitucional continúe”.

“Vamos a defender la honestidad del voto asegurándonos de que cada boleta legal sea contada y que ninguna boleta ilegal sea contada. No se trata sólo de honrar los votos de 74 millones de estadounidenses que votaron por mí, se trata de asegurar que los estadounidenses puedan tener fe en esta elección y en todas las elecciones futuras”, aseguró.

La campaña de Trump ha acusado a los demócratas de infiltrar millones de votos ilegales, pero no han mostrado prueba alguna. Los tribunales en numerosos estados importantes del país han descartado sus demandas, incluso por parte de jueces republicanos. Algunos políticos republicanos han repetido las denuncias de Trump, aunque tampoco han mostrado evidencias.

Trump ha despotricado contra las elecciones en tuits y entrevistas. En días recientes, el mandatario autorizó a su equipo a iniciar la transición para Joe Biden, aunque se niega a admitir que perdió.

