EEUU batió un nuevo récord de contagios de covid-19 por segundo día consecutivo

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.657. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 24.047 personas por covid-19

Estados Unidos registró el jueves un nuevo récord de más de 120.000 contagios de covid-19 en 24 horas, superando el pico registrado el día anterior, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Un total de 123.085 nuevas infecciones se registraron del miércoles al jueves así como 1.226 muertes, según el recuento de la institución de Baltimore (noreste).

El miércoles se reportaron 99.660 nuevos casos en Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia.

La estadística del jueves bate ese récord en 23.425 casos.

Si bien las muertes siguen por debajo de sus peores niveles en la primavera boreal, el jueves también fue el tercer día consecutivo en que los decesos superaron el millar. La última vez que se constató esa cifra de muertes fue a principios de septiembre.

Más de 9,6 millones de personas resultaron infectadas y 234.000 han muerto en Estados Unidos hasta el momento por la pandemia de covid-19, por lejos la cifra más alta en términos absolutos a nivel mundial.

Este nuevo récord surge cuando el presidente , Donald Trump, quien superó personalmente la enfermedad en octubre e insiste en que el virus “desaparecerá”, lucha por su reelección en medio del conteo de votos de los comicios del martes

Su rival el demócrata Joe Biden, ha intentado convertir la votación en un referéndo sobre el manejo de la crisis sanitaria por parte de Trump.

Un funcionario electoral de un suburbio de San Luis que trabajó en un precinto el día de las elecciones pese a haber dado positivo de coronavirus falleció, lo que crea temores sobre las casi 2.000 personas que votaron en el sitio.

Un funcionario electoral falleció por covid-19 en EEUU

La vocera del condado St. Charles, en Missouri, Mary Enger, dijo en una nota de prensa que la persona era supervisor electoral en Blanchette Park Memorial Hall en St. Charles, unos 40 kilómetros al noroeste de San Luis. Enger dijo que el departamento de salud del condado y las autoridades electorales se enteraron recientemente de que el individuo dio positivo el 30 de octubre y se le había dicho que quedase en cuarentena por 14 días.

“El juez electoral no obstante no siguió la recomendación” y trabajó la jornada el martes, dijo Enger. “Las autoridades le han informado al condado que este individuo falleció, aunque la causa de la muerte no había sido proveída en este momento”.

No se dieron detalles del trabajador, incluyendo edad o género.

Las autoridades comenzaron a rastrear sus contactos y funcionarios de salud hablaron con otros nueve trabajadores electorales en el sitio, a quienes se recomendó que se sometiesen a pruebas para el virus, dijo Enger. Las tareas “típicas” del empleado fallecido no incluían contacto directo con los 1.858 votantes, añadió.

