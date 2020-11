Elecciones en Estados Unidos: minuto a minuto los resultados en Arizona

Uno de los mejores caminos de Donald Trump para detener a Joe Biden es que haya un error de votación mayor que el promedio en Arizona.

Biden necesitaría ganar en Arizona y Pensilvania.

En Arizona. Biden tenía una ventaja de 6 puntos en una encuesta de The New York Times / Siena College, publicada el domingo. CNN / SSRS tenía a Biden con 50% y Trump con 46%, este sábado. La encuesta promedio en general tiene a Biden arriba en 4 puntos. Por lo tanto, Trump necesita un error de votación mayor que el promedio en un estado donde no ha habido una tradición de errores de votación que favorezcan a los republicanos.

Si Trump puede superar eso, aún tendrá que ir a Pensilvania y ganar allí.

Tres encuestas realizadas este fin de semana muestran resultados similares en el estado de la llamada Piedra Angular. Biden subió 5 puntos en una encuesta de Muhlenberg College (muy dentro del margen de error de 5,5 puntos de la encuesta), 6 puntos en una encuesta de The New York Times / Siena College y 7 puntos en una encuesta de ABC News / Washington Post.

Arizona, 11 votos en el Colegio Electoral

Un estado que solía favorecer a los republicanos —desde que Bill Clinton ganó, hace casi un cuarto de siglo, ha seguido la tendencia al rojo que lo había caracterizado antes—, ahora parece darle una ventaja al candidato demócrata. Sin embargo, con un margen de error de 6 puntos en el sondeo de CBS News, el 51% de Biden contra el 46% de Trump entra en el ámbito de lo impredecible.

También en 2016 la definición de Arizona casi se echó a cara o cruz: el presidente ganó por 3,5%, gracias al favor del condado de Maricopa, donde se halla Phoenix, que representa aproximadamente el 60% del total de los votos del estado.

Ambos candidatos visitaron varias veces el territorio: 16, en total, con siete de esas visitas —contando a los cuatro candidatos, a la presidencia y la vicepresidencia— en octubre. Para quebrar la ventaja de 3,9% en promedio que RealClearPolitics le otorgó a su competidor, Trump bombardeó a Phoenix de propaganda electoral: la ciudad recibió “la mayor cantidad de anuncios en el país”, según USA Today, de la campaña por su reelección.

Votantes hacen cola para votar en Arizona

Según Dylan Smith, editor de Tucsonsentinel.com, la ventaja de Biden es aún más sorprendente que la de Clinton en 1996, ya que entonces Ross Perot era un tercer candidato, es decir que no era una competencia solo entre republicanos y demócratas. “Esto es algo que no hemos visto en décadas”, dijo a CBS News.

Una vez más, la crisis del coronavirus parece haber jugado un papel en la decisión de los votantes. Casi uno de cada cinco habitantes de Arizona tiene 65 años o más, y es uno de los grupos desproporcionadamente afectaos por el COVID-19. “Eso ha hecho que algunos votantes, que por lo común son más bien conservadores, se pasaran a las filas demócratas”, analizó Smith.

Con más del 80% de los votos anticipados, se estima que Arizona podría comenzar a anunciar resultados hacia las 7 de la noche (las 10 de la costa este de Estados Unidos) del 3 de noviembre. Pero si la pelea es demasiado ajustada tal vez convenga esperar: una diferencia mínima podría cambiarla y la verificación completa de los votos en la elección anterior, a senadores, en 2018, demandó seis días.

Puede que alguna vez Utah o Alabama voten demócrata, aunque no ha sucedido en décadas; puede que alguna vez California o Nueva Jersey vuelvan a votar republicano. Pero en general son estados donde el capital político de un partido u otro está asegurado con una previsibilidad similar a las estaciones. En cambio, Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pensilvania, Wisconsin y en ocasiones Texas son como la pluma en el viento de la canzone de Rigoletto: se los considera estados en disputa perenne, que un año pueden favorecer a los conservadores y dos años más tarde, a los liberales.

En esos estados, desde la noche del 3 de noviembre de 2020, se definirá si Donald Trump permanece en la Casa Blanca o si Joe Biden regresa, esta vez como presidente. En realidad, la clave esta vez reside sólo en seis de ellos, que concentran 101 de los 270 votos que se necesitan para conquistar el Colegio Electoral: Wisconsin, Michigan y Pensilvania en el Norte y Arizona, Carolina del Norte y la Florida en el sur.

Los candidatos lo comprendieron bien en el segmento final de sus campañas: todos esos estados aparecen en la lista de los 15 mercados más importantes de la publicidad política y allí Trump y Biden concentraron sus visitas finales hacia el martes decisivo, señaló USA Today. “Si esta vez la competencia es tan ajustada como en 2016, cuando menos de 80.000 votos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania decidieron la presidencia, hay que esperar la mayor parte del suspenso provenga de estos estados”.

Wisconsin, 10 votos en el Colegio Electoral

Trump se esforzó notablemente para retener el estado en el que ganó hace cuatro años: en octubre visitó Wisconsin cinco veces para recorrer los suburbios republicanos de Milwaukee, la ciudad de Kenosha y la zona particularmente pendular de Green Bay. Biden, en cambio, solo fue una vez, el viernes anterior a las elecciones; su presencia fue sobre todo en la televisión, con un volumen de publicidad muy superior al del presidente.

Funcionarios electorales recuentan votos en Filadelfia, Pensilvania, EEUU

Con los casos de coronavirus en aumento, el estado famoso por la cerveza Miller y su gran producción de queso parece inclinarse por el demócrata en esta ocasión. Así se ha visto en las encuestas, estables desde mayo. No parecen haberlas afectado ni las oscilaciones de la pandemia ni las protestas de agosto en Kenosha, primero porque la policía disparó siete veces a Jacob Blake dentro de su automóvil; luego porque en una de las manifestaciones Kyle Rittenhouse, de 17 años, mató a dos manifestantes e hirió a otros con un arma larga.

“Biden domina Wisconsin por 5 puntos”, sintetizó CBS News las encuestas del estado. Cuatro grupos claves que se inclinaron por Trump en 2016 parecen preferir ahora al ex vicepresidente: los hombres, los blancos, los votantes no universitarios y los adultos mayores. USA Today citó el sondeo más importante, que realiza Marquette Law School, que en seis mediciones dio al ex vicepresidente primero con una ventaja de entre 4% y 6 por ciento.

Una de las razones parece ser el coronavirus, que ha causado crecientes contagios y hospitalizaciones en las últimas semanas; incluso el equipo de futbol americano de la universidad estatal, los Badgers, debieron cancelar su partido contra Nebraska porque varios de los jóvenes del equipo dieron positivo. “Los partidarios de Biden señalan que el virus es una de las principales razones por las que lo eligen a él en lugar de a Trump, ya que creen que él haría una mejor gestión del brote”, interpretó CBS News.

Antes del día de las elecciones ya habían sufragado más de 1,9 millones de personas; sin embargo, es probable que hasta el miércoles no se procesen todos los votos, sobre todo en la ciudad más grande del estado, Milwaukee.

