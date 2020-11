Las personas con coronavirus pueden votar presencialmente en Estados Unidos: así es el protocolo que deben cumplir

Votantes con mascarillas en Pasadena, California (Reuters)

Las autoridades sanitarias estadounidenses han aclarado que aquellas personas contagiadas de coronavirus pueden asistir a los centros de votación, descartando rumores sobre una prohibición.

Según la guía publicada por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), los ciudadanos registrados tienen derecho a votar, independientemente de si están enfermos o en cuarentena. Pero enfatizó una serie de recomendaciones para minimizar la posibilidad de contagiar. En una semana en la que el país ha registrado récords de nuevos contagios y la cifra de hospitalizaciones está en alza, se hace imperiosa la necesidad de exigir el cumplimiento de estas normativas.

“Los votantes que están enfermos o en cuarentena deben tomar medidas para proteger a los trabajadores electorales y a otros votantes. Esto incluye el uso de una máscara, permanecer al menos a 6 pies de distancia (1,8m) de los demás y lavarse las manos o usar un desinfectante de manos antes y después de votar”, indica la guía oficial.

Los votantes también deberán informar a los trabajadores electorales que está enfermo o en cuarentena cuando llegue al centro de votación, para que puedan extremar los cuidados.

Señales para mantener la distancia en las filas (Reuters)

Largas filas en Oklahoma City (Reuters)

En cambio, estos trabajadores, en caso de dar positivo, deben abstenerse de participar en el proceso.

Para los votantes que tengan un diagnóstico confirmado o síntomas sospechosos, los CDC recomiendan alternativas para bajar la exposición, como asistir a centros designados para pacientes, donde el personal tiene mayores equipos de protección y están entrenados con los protocolos del caso.

Para la población general, estas son las recomendaciones vinculadas al proceso electoral:

-Lávese las manos antes de entrar y después de salir del lugar de votación.

-Mientras esté en el lugar de votación, use frecuentemente un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol, especialmente después de tocar superficies que suelen ser tocadas por varias personas, como las manijas de las puertas o las máquinas de votación.

-Cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo de papel o con la parte interior del codo. Arroje los pañuelos usados en botes de basura cubiertos. Lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol.

-Use una mascarilla. Los niños menores de 2 años y cualquier persona que tenga problemas para respirar, esté incapacitada o no pueda quitarse la máscara sin ayuda no deben usar una máscara.

Un votante con una inusual mascarilla en Durham, Carolina del Norte (Reuters)

-Mantenga al menos 6 pies de distancia de los demás. Es importante continuar con el distanciamiento social incluso cuando usted y otros estén usando máscaras.

-Considere las alternativas de voto disponibles en su jurisdicción que minimicen el contacto. Las alternativas de votación que limitan el número de personas con las que se tiene contacto o la cantidad de tiempo que se está en contacto con otros pueden ayudar a reducir la propagación de COVID-19. Consulte el sitio web de su oficina electoral local - icono externo para obtener más información sobre las alternativas de votación disponibles en su jurisdicción.

-No desinfecte o limpie el equipo de votación usted mismo. El equipo de votación electrónico puede ser dañado por los limpiadores y desinfectantes. Si utiliza un desinfectante de manos antes de tocar el equipo de votación, asegúrese de que sus manos estén completamente secas para evitar dañar el equipo. Lávese las manos o use un desinfectante de manos a base de alcohol después de usar el equipo de votación.

-Evite las multitudes

-Utilice la votación anticipada, si está disponible en su jurisdicción.

-Vote en horas de menor demanda, como a media mañana.

-Si va a las urnas y su horario lo permite, supervise la fila de votantes desde su auto y únase a ella cuando sea más corto.

-Asegúrese de tener todos los documentos necesarios para evitar demoras en el centro de votación.

-Si es posible, complete cualquier formulario de inscripción antes de llegar al centro de votación. Cuando sea posible, revise o complete una boleta de muestra en su casa para acelerar el proceso de emisión de su voto en el centro de votación.

-Traiga su propia pluma de tinta negra.

-Traiga un lápiz o un objeto similar para usar con las máquinas de votación de pantalla táctil. Consulte con los trabajadores electorales antes de utilizarlo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Joe Biden visitó Scranton, su ciudad natal: “Quiero restaurar la decencia en la Casa Blanca”