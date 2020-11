EEUU: el estado de Oregón votará este martes sobre la despenalización de la posesión de cocaína, heroína y LSD

El fentanilo se mezcla con heorina para

Este martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales estadounidenses, el estado de Oregón votará la posible despenalización de la posesión de drogas consideradas duras como la heroína, la cocaína y el LSD.

La conocida como Medida 110 prevé que los individuos que sean sorprendidos con cantidades pequeñas de estas drogas puedan pagar multas de 100 dólares o asistir a cursos de desintoxicación como alternativas a la vía penal.

Los cursos serán financiados por los impuestos recaudados por la venta de marihuana en este estado, el primero de todo el país en despenalizar la posesión de la marihuana.

La campaña ‘Sí a la 110’ ha subrayado que no se trata de legalizar estas drogas.

“No se realiza ningún cambio en el código penal para los delitos de tráfico, fabricación o uso comercial de droga. Seguirán siendo delito”, señala el grupo en su web. “No se hace ningún cambio en los delitos que puedan estar relacionados con el uso de drogas como conducir bajo la influencia de estupefacientes o el robo”, destaca.

La organización denuncia además que aproximadamente uno de cada diez habitantes de este estado tienen algún problema de uso de sustancias estupefaciente. “Esta medida busca ampliar el acceso a los tratamientos y retira castigos injustamente duros para menores y delitos de droga no violentos, para que la gente pueda recuperarse más fácilmente”, argumenta.

La organización señala que “ya no se detendrá ni encarcelará solo por posesión de pequeñas cantidades de droga”, sino que “tendrán una evaluación sanitaria y podrán acceder al tratamiento adecuado”. “Castigar a la gente por el uso y la adcción a una droga es costoso y no ha funcionado. Es mejor más tratamiento, no más castigo”, señala el grupo.

La iniciativa está respaldada por la Asociación de Enfermería de Oregón, la sección estatal del Colegio Americano de Médicos, la Academia de Médicos de Familia de Oregón, el Partido Demócrata de Oregón, la Unión Americana por las Libertades Civiles o la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.

La Comisión de Justicia Penal de Oregón estima que las condenas por posesión caerán un 90,7 por ciento si se aprueba la iniciativa. “Cada hora la Policía de Oregón detiene a alguien por drogas pese a que hay casos de niños desaparecidos, asesinatos no resueltos y una larga lista de ‘casos fríos’. Con esta medida se libera a la Policía para que se concentre en lo que realmente importa”, indica ‘Sí a la 110’.

