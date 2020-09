Florida autorizó la reapertura de bares y cervecerías, pero en Miami-Dade y Broward seguirán cerrados

El News Cafe's en Miami Beach, Florida (Joe Raedle/AFP)

En lo que prácticamente significa el último paso en el proceso de desconfinamiento, el estado de Florida anunció que a partir del lunes próximo los bares estarán autorizados a operar.

Halsey Beshears, el secretario del departamento de regulaciones profesionales y comerciales de Florida, anunció a través de un mensaje en la red social Twitter que a partir del 14 de septiembre Florida rescindirá la orden ejecutiva 20-09 emitida a comienzos del verano boreal que exige a los bares y cervecerías –que no tengan licencia para vender alimentos- cerrar sus puertas en respuesta a los altos números de contagio de coronavirus que se registraron en esta región de los Estados Unidos.

De manera oficial, Beshears firmó una orden ejecutiva que indica que Florida permitirá la venta de alcohol en establecimientos porque se ha determinado que “el actual plan de manejo de emergencia, relativo al COVID 19 –que ha mantenido estos establecimientos cerrados desde el pasado 26 de junio- está teniendo un impacto negativo”. En palabras sencillas, la orden indica que dados los actuales números de contagios en Florida, las autoridades consideran que no tiene sentido afectar a una industria como la de venta de alcohol en bares.

El único dato concreto otorgado por el estado hasta el momento es que se le exigirá a los dueños de los bares y cervecerías que operen al 50 por ciento de su capacidad. En cuanto se publique la orden completa se sabrá si existirán otras exigencias, como el uso de máscaras o las estaciones de desinfección, tal como se ha establecido para los restaurantes.

“En reuniones con cientos de dueños de bares y cervecerías de todo el estado, he escuchado acerca de cómo han sufrido estos meses, y he observado de primera mano cómo están comprometidos con la higiene y la seguridad sanitaria sean una prioridad en sus negocios”, afirmaba Beshears en un comunicado.

Vale recordar que los bares y cervecerías cerraron, como casi todos los comercios en Florida, a mediados de marzo durante la primera ola de la pandemia. Con una leve mejoría en los números el estado había ordenado la reapertura de estos establecimientos a mediados de junio, y tras un alza en los contagios de inmediato volvió a cerrarlos.

Dos empleados de un restaurant en Miami-Dade (REUTERS/Marco Bello)

Miami-Dade y Broward no se suman

Si bien la orden se llevará a cabo en casi todo el estado, el sur de la Florida será la excepción. Los condados de Miami-Dade y Broward anunciaron que por el momento no permitirán que esta industria se reinicie. Desde el comienzo, el sur de la Florida ha sido la zona más afectada en toda la Florida por el COVID 19, teniendo la mitad de los casos de todo el estado (es además la zona más densamente poblada). Los condados no pueden flexibilizar las normas si el estado no lo hace antes, pero tienen la autoridad de tomar decisiones más estrictas que el gobierno estatal.

Los alcaldes de Miami-Dade y Broward habían anunciado tiempo atrás que los bares reabrirían cuando el porcentaje de contagios en su región estuviera por debajo del 5 por ciento. Broward está ya en ese número, pero el alcalde Dale Holness aseguró que como no se han cumplido los 14 días consecutivos con un porcentaje de positivos por debajo del 5 por ciento, esperará unos días más para sumarse a la iniciativa del estado. Miami-Dade aún está promediando números positivos de alrededor de un 8 por ciento, con lo cual se espera que la medida aquí se demore aún más.

