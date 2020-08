El momento en el que Joe Biden le ofreció a Kamala Harris la candidatura a vicepresidente del partido demócrata

El debate político estadounidense está tomado por un solo tema desde la tarde del martes: la elección de Kamala Harris como compañera de fórmula del virtual candidato presidencial demócrata, Joe Biden, en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Los candidatos han realizado distintos anuncios y declaraciones públicas al respecto desde que confirmaron la noticia. Y este miércoles, ambos publicaron un video del momento en el que Biden le realizó el ofrecimiento oficial.

“¿Estás lista para ir a trabajar?”, le preguntó el ex vicepresidente en el gobierno de Barack Obama en una videollamada desde su despacho el 11 de agosto. “La respuesta es absolutamente sí, Joe. Y estoy lista para trabajar. Estoy lista para hacer esto contigo, por ti. Me siento profundamente honrada y estoy muy emocionada”, contestó la senadora por California, según muestran las imágenes.

La escena forma parte de un spot de la campaña del Partido Demócrata que incluye que gira alrededor de una declaración de Harris sobre su trayectoria, su amistad con Beau Biden -el hijo de Joe Biden que murió de cáncer en 2015- y sus objetivos en caso de ser electa vicepresidente de los Estados Unidos.

Joe Biden y Kamala Harris en un debate presidencial en Detroit el 31 de julio de 2019. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

“Fui criada para actuar. A la hora de criar dos niñas afroamericanas, mi madre sabía que nos tratarían diferente por nuestro aspecto. Cuando crecía y estaba molesta por algo, mi madre me miraba a los ojos y decía ‘¿qué harás al respecto?‘”, comienza el anuncio de Harris.

Y continúa: “Por eso, cuando vi un sistema judicial roto, me volví abogada para intentar arreglarlo. Durante la crisis de los juicios hipotecarios, me enfrenté a los grandes bancos como fiscal general de California. Como senadora he luchado para representar gente como mi madre. Gente que los políticos usualmente pasan por alto o no toman en serio. Estados Unidos necesita de gente que actúe”.

El anuncio continúa con una serie de críticas al presidente Donald Trump por su manejo de la pandemia y respuesta a las protestas por la desigualdad racial. “Estados Unidos está en crisis”, asegura, “y sé que Joe Biden va a liderar el camino para salir de ella”.

“Es un hombre de fe, decencia y caracter. Crió a su familia de esa manera. Lo vi de primera mano con mi buen amigo Beau. Como dice Joe, estamos en una batalla por el alma de esta nación. Es una batalla que podemos ganar juntos. Tenemos que actuar”, concluye el mensaje.

La decisión de Biden de anunciar a Harris como compañera de fórmula ha sido calificado como histórica. Es la primera mujer afroamericana en ser candidata a vicepresidente y, de alzarse la fórmula con la victoria, sería la primera mujer en ocupar la posición.

Antes de Harris, dos mujeres fueron candidatas a la vicepresidencia, Geraldine Ferraro en 1984 y de Sarah Palin en 2008.

Con 55 años Harris queda en una posición privilegiada para la campaña de 2024 ya que Biden, de 77 años, ha insinuado que si gana podría no aspirar a un segundo mandato.

De hecho, Biden pareció hacer referencia a la posibilidad de que Harris deba tomar las riendas de la nación en su eventual presidencia. “Si nos eligen a Kamala Harris y a mí, vamos a heredar múltiples crisis, una nación dividida y un mundo caótico. No podremos desperdiciar un minuto. Por eso la elegí: está lista para liderar desde el primer minuto”, expresó en su cuenta de Twitter.

Biden y Harris realizarán este miércoles su primer aparición pública en Delaware, estado que el ex vicepresidente representó durante su tiempo en el senado y donde vive.

La aparición de este miércoles es la primera comparecencia de ambos políticos, que incluso para el anuncio se ciñeron al formato virtual que ha marcado esta campaña en pandemia. Y precede a la Convención Demócrata que comienza el próximo lunes, donde Biden y Harris serán ungidos formalmente como candidatos.

Kamala Harris (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La elección de Harris está orientada a alentar el voto de las comunidades afroamericanas que pueden ser cruciales en varios estados claves para llegar a la Casa Blanca y que fueron clave en la campaña de Biden durante las primarias.

Sus habilidades quedarán a prueba en el debate de los candidatos a vicepresidentes que se celebrará el 7 de octubre en Utah, y en el cual enfrentará a Mike Pence.

Harris también podría cubrir un flanco generacional y de género que podría ser clave en los distritos de los suburbios que se han apartado de Trump, según las encuestas.

Durante décadas, Biden ha representado las posturas más moderadas del Partido Demócrata mientras que Harris representa vetas más progresistas en temas como la cobertura sanitaria y la política sobre el clima.

Con información de AFP

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Quién es Kamala Harris, la ex fiscal que sueña con un nuevo hito en su exitosa carrera: ser la primera vicepresidente mujer de EEUU