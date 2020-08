Estados Unidos incrementará en mil efectivos su presencia militar en Polonia

Tropas estadounidenses en un ejercicio militar en Polonia (Reuters/archivo)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que reforzará su presencia militar en Polonia con mil efectivos, que se suman a los 4.500 con los que ya cuenta en el país europeo.

En un comunicado, el Pentágono explicó que el aumento de su presencia militar en Polonia se ha llevado a cabo en el marco del Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorado (EDCA, por sus siglas en inglés), suscrito en base a “la cooperación de seguridad existente” entre los dos países y que “consolida” su asociación en este campo.

Los mil efectivos que se ubicarán en Polonia incluyen, entre otros, elementos del cuartel general del V Cuerpo del Ejército de Estados Unidos, capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento e infraestructura para apoyar a un equipo de combate de brigada blindada, además de una brigada de aviación de combate.

El acuerdo entre Estados Unidos y Polonia se produce después de que el país norteamericano haya anunciado la retirada de casi 12.000 militares permanentemente desplegados en Alemania, con el objetivo de reubicarlos en otros países de la OTAN.

De estos 11.900 efectivos, unos 6.400 volverán a Estados Unidos, mientras que los otros 5.600 se enviarán a otros estados miembro de la OTAN. Según el secretario de Defensa, Mark Esper, la intención de la Casa Blanca es “fortalecer a la OTAN” y “disuadir a Rusia” allí donde sea más necesario, en el marco de un ajusto más amplio.

(Reuters)

En este sentido, el Pentágono ha precisado este lunes que, “junto con los cambios de postura de la fuerza estratégica europea anunciados recientemente” --en alusión a la retirada de tropas de Alemania--, el EDCA “mejorará la disuasión contra Rusia, fortalecerá a la OTAN y tranquilizará a nuestros aliados”.

Los soldados no estarán posicionados permanentemente y, por lo tanto, no estarán acompañados por sus familias, lo que habría implicado infraestructuras más completas, en particular en términos de salud y educación, y por lo tanto, empleos para las poblaciones locales.

La OTAN prometió a Rusia en 1997 no establecer bases permanentes en el antiguo bloque oriental.

Pero Estados Unidos considera que la anexión de Crimea por parte de Moscú y el continuo conflicto en Ucrania los han eximido de esta promesa. El ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, anunció el viernes que “al menos un millar de nuevos soldados” serían desplegados en Polonia.

Asimismo, ha especificado que la presencia estadounidense en Polonia, el flaco oriental de la OTAN, mejorará su “flexibilidad estratégica y operativa”.

(Con información de Europa Press y AFP)

