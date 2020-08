En medio de los votos, la madre del novio interrumpió de manera inesperada la boda y este fue el resultado

Existen historias de bodas enternecedoras en donde sucede algo sensacional y el día es fantástico. Otras en donde todo lo que puede salir mal en el día, sale mal, pero termina siendo una anécdota graciosa. Pero hay algunas historias de terror en donde alguien interrumpe los votos de los novios y todo el día se arruina.

Esto último pasó en la boda Anna y John Larrabee. Sarah Ragsdale, hermana de la novia, publicó un video que se hizo viral en TikTok.

“La boda de mi hermana hace unos años. Su suegra siempre la ha odiado. Ella es solo una de esas suegras que siente que mi hermana se está llevando a su hijo”, decía la descripción de la grabación de 2017.

En este clip se muestra una ceremonia que parecía ir bien y todos estaban enternecidos por los votos de amor de los futuros esposos. Sin embargo, en ese momento, la madre de él, Judy, decidió entrometerse porque lo que dijo la novia de su futuro esposo no le pareció.

Judy alegó que su hijo no tiene ningún defecto (Foto: Captura de pantalla)

“No vas a decir que mi hijo tiene defectos”, exclamó la señora. Aunque hubo unas risas, pues pensaron que ella estaba bromeando, en ese momento alguien le dijo que se tenía que marchar. Esto en vez de tranquilizar a la mujer, solamente empeoró la situación.

“Como si tú no tuvieras defectos”, dijo Judy. A esto la misma novia le dijo que se fuera de su boda mientras caminaba hacia ella. “No me voy a ir, ese vestido que estás usando, yo lo estoy pagando”, le respondió su suegra.

En ese momento se escucharon las reacciones de sorpresa de los demás invitados. Anna fue detenida por John, quien simplemente se veía avergonzado de la escena que estaba protagonizando su madre. Mientras que una de las amigas de la novia se paró para enfrentar a la señora.

“Pruébame y haré que te arresten”, la amenazó Judy mientras regresaba a su asiento en la primera fila, mientras los otros invitados explicaron que no necesitaban esto en una boda.

Una amiga de la novia se enfrentó a la suegra (Foto: Captura de pantalla)

En un segundo video, Sarah, de San José, California, explicó que Judy se sentó el resto de la ceremonia. No obstante, su desplante no finalizó ahí.

“Su suegra se sentó allí mientras terminaban su ceremonia. Salió y esperó hasta que salieron a tomar sus fotos de boda para protagonizar otra escena”, explicó Sarah.

Muchos de los usuarios de esta aplicación compartieron su incredulidad con la situación y aplaudieron la acción de los presentes para que Judy no siguiera interrumpiendo la boda. Pero muchos otros criticaron la inacción de John, quien solamente se avergonzó de su madre, pero no hizo nada para detenerla.

“Para aquellos de ustedes que dicen que su esposo debería haber dicho algo durante la ceremonia, él no quería hacerlo peor de lo que ya era. Quiero decir que su madre vino y arruinó su boda. Después de la ceremonia fue cuando habló con su madre, pero por supuesto ella no lo estaba escuchando”, dijo Sarah en una reciente actualización.

Según la hermana de la novia, Judy se sentó el resto de la ceremonia, pero volvió a armar un escándalo momentos después de salir (Foto: Captura de pantalla)

Aunque la californiana tuvo que borrar los videos de su cuenta porque le trajeron problemas a su cuñado, Sarah dio una actualización acerca de la situación de la pareja.

“Solo porque todo el mundo pregunta y esto se ha vuelto tan viral, que ni siquiera puedo creerlo. La actualización es que están casados, felices y tienen un bebé. [John] intentó contactar a su madre, pero ella no quiere saber nada de ellos. Entonces se está perdiendo a su nieto. Mi hermana y su hijo están felizmente casados”, reveló.

Así que a pesar de tener un pequeño bache en la ceremonia, el matrimonio se encuentra muy bien.

