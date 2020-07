Una ciudad aprobó una indemnización a los afroamericanos como reparación por su rol durante la esclavitud

“Simplemente, no alcanza con quitar las estatuas. La gente negra de este país sufre problemas que son de naturaleza sistémica”, dijo el concejal Keith Young, quien propuso la resolución de Asheville. (REUTERS/Carlo Allegri)

El concejo municipal de Asheville, en Carolina del Norte, aprobó por unanimidad una medida histórica: un pedido formal de disculpas por el papel de la ciudad en la esclavitud, la discriminación y la denegación de libertades básicas a los residentes negros y una indemnización para ellos. Los siete concejales estuvieron a favor de la resolución que, en lugar de ordenar pagos directos individuales, consistirá en inversiones en las zonas donde los vecinos afroamericanos enfrentan desigualdades.

“Cientos de años de sangre derramada de la gente negra llenan la copa de la que bebemos hoy”, citó USA Today al edil Keith Young, quien propuso la medida. “Simplemente, no alcanza con quitar las estatuas. La gente negra de este país sufre problemas que son de naturaleza sistémica”.

Su par Sheneika Smith dijo que el concejo municipal había recibido correos electrónicos en los que algunas personas preguntaban por qué ellas debían pagar por algo que sucedió hace tanto tiempo. “La esclavitud es la institución que funcionó como punto de partida para construir un piso económicamente fuerte para los blancos en los Estados Unidos, a la vez que intentó mantener a los negros subordinados para siempre en su progreso”.

El texto de la resolución aprobada en Asheville contiene un pedido de disculpas por el papel de la ciudad en la esclavitud y solicita fondos estatales y federales para las indemnizaciones.

Las indemnizaciones —siguió Smith—son “más que una compensación por lo que sucedió durante la trata de esclavos a través del Atlántico: el pecado oscuro y nefasto de la esclavitud es lo que constituye la raíz de toda la injusticia y la desigualdad que existe hoy en día en la vida de los estadounidenses”.

La resolución apunta a crear riqueza, de manera colectiva y para generaciones, para los afroamericanos de Asheville, que constituyen el 12% de los 93.000 habitantes de esta ciudad del oeste de Carolina del Norte. Ingresos más bajos y desigualdad en el acceso a la educación y la salud son los problemas económicos históricos de esta minoría en los Estados Unidos, que también sufre discriminación, violencia y desigualdad en el sistema penal.

También en Providence, Rhode Island, el alcalde firmó un decreto para comenzar “un proceso de sinceramiento e indemnizaciones”, informó The New York Times. Ambas medidas son parte de la reconsideración sobre el beneficio o no de indemnizar a los afroamericanos por la inequidad de fondo que complementa al racismo en los Estados Unidos, “una conversación reavivada por el asesinato de George Floyd”, ofreció el diario como contexto. Floyd fue asfixiado durante una detención policial en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo de 2020.

La conversación sobre las indemnizaciones a los afroamericanos se reavivó tras el asesinato de George Floyd mientras lo detenía la policía de Minneapolis. (REUTERS/Shannon Stapleton)

“Las prioridades presupuestarias y programáticas resultantes pueden incluir, entre otras cosas, el aumento de la propiedad de viviendas para las minorías y más acceso a viviendas asequibles; el aumento de la propiedad de comercios y de las oportunidades profesionales de las minorías; estrategias para aumentar la equidad y la riqueza generacionalmente; el cierre de las brechas en la atención de la salud, la educación, el empleo y la remuneración; seguridad en los vecindarios y equidad en el sistema de justicia penal”, estableció la resolución.

Eso se hará mediante la creación de una Comisión de Indemnizaciones para la Comunidad, que se encargará de realizar estudios y recomendaciones concretas para la creación de programas y los recursos que se deban utilizar. Los fondos se solicitarán al estado y el gobierno federal.

Aunque algunos se manifiestan “profundamente escépticos acerca de las acciones locales o fragmentadas”, como expresó el profesor de políticas públicas de la Universidad de Duke, William Darity Jr., sobre la posibilidad de enfrentar el problema de la desigualdad derivado de las prácticas esclavistas en el país, otros esperan que la medida siente un precedente. “Espero que seamos, quizá, una pequeña chispa que ponga en marcha este diálogo no sólo en Asheville sino en Carolina del Norte y en el país”, dijo la concejala Gwen Wisler, quien también es vicealcaldesa.

