Una mujer afroamericana acusó al personal de un hotel de discriminarla y pedirle que abandonara la piscina

Una mujer afroamericana en el estado de Carolina del Norte transmitió en vivo cuando discutió con dos policías y una empleada del hotel Hapmton Inn porque supuestamente no la dejaban estar en paz a ella y a sus hijos hasta que se identificaran.

Después de que se diera a conocer el video de casi 10 minutos, la empresa hotelera emitió un comunicado para disculparse públicamente por lo sucedido e informar que la empleada involucrada había sido despedida.

“Hampton by Hilton tiene cero tolerancia para el racismo o la discriminación de cualquier tipo. El sábado fuimos alertados de un video en línea de un incidente de un huésped en una de nuestras propiedades de franquicia”, dice la declaración. “Nos movimos rápidamente para identificar el hotel y el huésped, de modo que podríamos contactarnos y revisar el asunto. El domingo nos enteramos de que la mujer involucrada ya no trabajaba en el hotel”, añadió el jefe global de Hampton by Hilton.

En la grabación, se ve cómo la ex empleada y dos policías se acercan a una mujer afroamericana identificada como Anita Williams-Wright, que en ese momento disfrutaba de la piscina junto a sus hijos. Posteriormente comenzaron a interrogarla y le pidieron que se identificara para que pudiera demostrar que era huésped del complejo.

“Siento que esto es discriminación. Tengo una habitación aquí”, les explicó Williams-Wright mientras transmitía en vivo con su celular. “Esta señora aquí me está discriminando. Tengo una llave para entrar y puedo mostrarle que funciona. Tengo una habitación. No tengo que dar mi nombre. No violé la ley”, continuó diciendo.

Williams-Wright aseguró que la empleada del hotel no le pidió identificación a otras personas que también se encontraban utilizando la alberca. “Eran dos personas blancas sentadas allí y ella no les dijo nada, ella me dijo: ‘Oh, porque siempre son personas como tú las que usan la piscina sin autorización', ¿quién es la gente como yo?”.

Cuando terminó la discusión, la mujer se retiró del área de piscina con sus hijos y regresó a su habitación.

La violencia policial que afecta más a negros que a blancos

A pesar de que Estados Unidos es una nación joven, los episodios de racismo comenzaron en la época en que los españoles llegaron a la Florida hace 500 años, pero más claramente, hace 400 con la fundación del primer asentamiento de esclavizados, por parte de los anglosajones, en Jamestown, Virginia.

A medida que se iba construyendo la nación norteamericana, los terratenientes anglosajones estaban a favor de la esclavitud. Les resultaba muy rentable comprar prisioneros africanos, para esclavizarlos y someterlos a trabajos pesados.

Dicho panorama de sometimiento se exacerbó en 1861 y dio inicio a la Guerra de Secesión. Durante la presidencia de Abraham Lincoln, los estados del norte atacaron a los del sur para impedir la expansión de la esclavitud.

Tras cuatro años de guerra civil, el norte le ganó al sur. La victoria trajo consigo la abolición de la esclavitud, plasmada en la decimotercera enmienda de 1865, y la liberación de 4 millones de esclavizados.

Sin embargo, nn sentimiento de rencor se mantuvo presente en los blancos de los estados sureños de Estados Unidos. De manera que lo que antes era esclavitud mutó a la segregación, es decir, la separación de espacios, leyes y servicios para blancos y negros. Los negros estuvieron siempre relegados.

Hasta mediados del siglo XX, dicha segregación era aceptada socialmente. Pero la indignación en la población afroamericana fue concentrándose, con tan buena suerte que encontró a un líder: Martin Luther King.

Actualmente, los afroestadounidenses enfrentan un serio problema de violencia policial. De acuerdo con la organización Mapping Police Violence, el 24 por ciento de las muertes bajo custodia policial corresponde a ciudadanos afroamericanos, una cifra desproporcionada, teniendo en cuenta que el 13,4 por ciento de la población estadounidense es negra.

