El COVID-19 le dio mejores perspectivas de reelección a los gobernadores de los estados norteamericanos

De los 50 gobernadores de los Estados Unidos, 23 tienen un índice de aprobación del 70% o más, según una encuesta de Survey Monkey: curiosamente, la pandemia de COVID-19 les permitió un contacto cotidiano con sus gobernados que, al cabo de meses de la doble crisis sanitaria y económica, les dan crédito por las gestiones durante la situación inédita del coronavirus. A varios de ellos, que buscan su reelección, eso les resultó un impulso extraordinario.

“Por lo general las elecciones de gobernador dan a los votantes la oportunidad de discutir sobre carreteras, escuelas e impuestos”, recordó The Boston Globe. “Hasta ahora, el coronavirus ha reemplazado esas conversaciones. Eso ha sido algo bueno para todos los gobernadores. Pero si las cosas empeoran este otoño, también lo harán sus fortunas políticas”, agregó el diario de Massachusetts, en alusión a la posibilidad de una segunda ola de infecciones de SARS-CoV-2 cuando comience el frío en el país, hacia octubre.

Al tope de la lista general, con 85% se ubica Larry Hogan (republicano, R) de Maryland; lo siguen, con 82%, Chris Sununu (New Hampshire, R), Charlie Baker (Massachusetts, R), Phil Scott (Vermont, R) y Gina Raimondo (Rhode Island, demócrata, D); con 80%, Mike DeWine (Ohio, R) y Dough Burgum (Dakota del Norte, R); Ned Lamont, de Connecticut (D) obtuvo 78% y Eric Holcomb, de Indiana (R), 76%.

De los 11 gobernadores que buscan la reelección en 2020, Chris Sununu, de New Hampshire, es el de mejor imagen: 82% de aprobación. (Robert F. Bukaty/ Associated Press)

Tanto Steve Bullock (Montana, D) como Andrew Cuomo (Nueva York, D) lograron 75%; con 74% se ubicaron Phil Murphy (Nueva Jersey, D), Jared Polis (Colorado, D) y Jim Justice (West Virginia, R); con 73%, John Carney (Delaware, D) y Andy Besehar (Kentucky, D); con 72%, Gavin Newsom (California, D) y John Bel Edwards (Luisiana, D); con 71% Asa Hutchinson (Arkansas, D) y Tim Waltz (Minnesota, D) y con 70% Steve Sisolak (Nevada, D), Roy Cooper (Carolina del Norte, D) y Mike Dunleavy (Alaska, R).

En general todos estuvieron por encima del 50% del favor de sus gobernados; la única excepción fue Brian Kemp, republicano de Georgia, que no superó el 43% de la aprobación de los encuestados. Y varios de ellos se encuentran en la lista de 11 que buscan la reelección en 2020 (además de los estados asociados de Puerto Rico y Samoa Americana): son los de Carolina del Norte, Dakota del Norte, Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Utah, Vermont, Washington y West Virginia.

“Los gobernadores que se presentan a reelección se han beneficiado políticamente de su respuesta a la pandemia de COVID-19”, dijo a The Hill Jon Thompson, ex responsable de estrategia de la Asociación de Gobernadores Republicanos. “Les dio la oportunidad de aparecer al mando ante una gran multitud de votantes que probablemente no habían prestado mucha atención a sus gobiernos, y les ha dado una ventaja sobre sus rivales”.

En general todos los gobernadores de los EEUU obtuvieron más del 50% de la aprobación del público; la única excepción fue Brian Kemp, de Georgia.

La publicación online de política hizo referencia a numerosas encuestas locales, tanto republicanas como demócratas, que muestran la misma tendencia a la aprobación de los gobernadores. “Las crisis gemelas dieron a los gobernantes una visibilidad como la mayoría de ellos no había experimentado antes”, siguió el análisis “Ninguno habría elegido una pandemia como empujón, pero las encuestas recientes muestran que incluso los más vulnerables están muy bien contra sus rivales”.

Un ejemplo es el gobernador Cooper, de Carolina del Norte, que tiene una ventaja de 12 puntos sobre su oponente, el vice Dan Forest (R: en ese estado el primero y el segundo del ejecutivo no van juntos en las boletas electorales y pueden pertenecer a partidos políticos diferentes), aunque en la elección de 2016 ganó por apenas 10.000 de ventaja, de un total de 4,7 millones, sobre su predecesor, Pat McCrory (R).

“La atención masiva de los medios se a centrado en estos gobernadores, lo cual les quitó a sus oponentes el oxígeno político e hizo que cualquier ataque negativo de los aspirantes parecieran mezquinos si no se centraban en los temas principales de la agenda: la pandemia, las medidas y la recuperación económica”, dijo a The Hill Thad Kousser, politólogo de la Universidad de California en San Diego. “Este año terrible podría, aunque suene ilógico, perfilarse como uno bueno para la suerte política de los gobernadores en el cargo”.

Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, tiene una ventaja de 12% sobre su oponente. Ganó las elecciones pasadas por apenas 10.000 votos. (roycooper.com)

En un análisis detallado, el sitio explicó que Sununu, por ejemplo, quien ganó un segundo término en 2018 por 7%, ahora cuenta con el 87% de la aprobación a su respuesta a la pandemia, según una encuesta de la Universidad de New Hampshire. Y en la contienda con el líder de la mayoría del Senado Estatal, Dan Feltes (D), están en 59% y 20% respectivamente.

En Vermont, un estado en general liberal, el 82% de los habitantes aprueba el modo en que el conservador Scott maneja la respuesta a la crisis. “Una encuesta de We Ask America realizada a comienzos de este mes mostró a Scott por encima de dos rivales demócratas por márgenes de 35% y 42%”, agregó The Hill. La misma medición mostró la aprobación de los gobernadores de West Virginia (Justice), Indiana (Holcomb) y el del estado de Washington, Jay Inslee (D), y los tres son los favoritos en los comicios por venir.

“Las cifras refuerzan el efecto de unión que el brote de coronavirus ha creado entre la población estadounidense, al menos en lo que se refiere a sus gobernadores”, interpretó The Washington Post, que usó las mediciones de Survey Monkey. También es cierto que los gobernadores no suelen perder cuando se presentan a reelección: sólo les sucedió a 11 entre 2010 y 1019.

Jay Inslee, gobernador del Estado de Washington, fue pionero en enfrentar el coronavirus en EEUU: en su jurisdicción se dio el primer caso. (REUTERS/Jason Redmond)

Únicamente en Montana parece que se dará una competencia reñida. El gobernador Steve Bullock (D), no puede volver a presentarse porque cumplió el máximo de mandatos; su contrincante es Greg Gianforte (R) quien perdió por muy pocos puntos hace cuatro años.

“Históricamente, los tiempos de crisis han hecho o deshecho la carrera de un gobernador. En 2013 Chris Christie (R) ganó la reelección en Nueva Jersey por un margen de 22 puntos, un año después de su respuesta al huracán Sandy”, recordó The Hill. En el caso opuesto, la gobernadora de Luisiana Kathleen Blanco (D) “no se presentó a la reelección después de una pésima respuesta estatal y federal al huracán Katrina”.

Sin embargo, demasiados factores hacen que el camino hasta las elecciones sea muy volátil; entre los principales siguen el COVID-19 y la debacle económica derivada. “En cinco meses puede pasar mucho”, cerró Thompson. “Pero muchos de los gobernadores que se presentan este año podrán mostrar actos que realizaron durante esta crisis y los votantes parecen preparados a recompensarlos por eso”.

