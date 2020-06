Donald Trump aseguró que el personal de campaña de Joe Biden ayuda a sacar a los “anarquistas de la cárcel”

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un acto este 31 de mayo (REUTERS/Jonathan Ernst/archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este lunes a los asesores de Joe Biden, candidato demócrata para las elecciones de noviembre, por donar dinero para sacar a los “anarquistas de la cárcel”, como llamó a los detenidos durante las protestas contra la brutalidad policial del fin de semana.

“La gente del Dormido Joe Biden es tan radicalmente de izquierda que están trabajando para sacar a los anarquistas de la cárcel, y probablemente algo más”, escribió Trump en Twitter esta mañana, tras la tercera noche consecutiva de protestas frente a la Casa Blanca.

El presidente pareció aludir a reportes de prensa que revelaron que 13 miembros del personal de campaña de Biden han donado dinero a una organización llamada Minnesota Freedom Fund, que se opone a que las personas detenidas sean obligadas a pagar dinero para evitar ser encarceladas antes de ser juzgadas.

Esos asesores de Biden publicaron sobre sus donaciones en los sitios de redes sociales, según reveló Reuters. Biden se opone a la práctica de hacer que los arrestados paguen en efectivo para salir de la cárcel, una práctica que el ex presidente califica de “prisión de deudores moderna”, dijo a Reuters el portavoz de la campaña Andrew Bates.

“Joe no sabe nada al respecto, no tiene idea, pero ellos serán el verdadero poder, no Joe", agregó Trump, insinuando que Biden, de 77 años, será incapaz de gobernar de manera autónoma. “¡Van a tomar las decisiones! ¡Grandes aumentos de impuestos para todos, ¡además!”.

Trump también publicó otro tweet que se alinea con la afirmación de algunos comentaristas conservadores de que los supremacistas blancos no están entre los manifestantes en Minnesota, Nueva York, Washington, Atlanta y otras ciudades.

El presidente, que afronta los desórdenes civiles más importantes de su mandato mientras el país se ve duramente afectado por la pandemia de covid-19, volvió por el contrario a denunciar a los “extremistas de izquierda radicales”, en particular al movimiento “Antifa” (antifascista), al cual incluirá en la lista de organizaciones terroristas, según anunció el domingo.

Por su parte, Biden dijo haber acudido el sábado a una manifestación contra el racismo celebrada en su estado, Delaware y condenó este domingo la violencia de las protestas contra la represión policial, pero dijo que los estadounidenses tenían derecho a manifestarse.

El candidato demócrata a la Casa Blanca y ex vicepresidente Joe Biden vivista una iglesia en Wilmington este lunes (REUTERS/Jim Bourg)

“Protestar contra tal brutalidad es correcto y necesario. Es una respuesta totalmente estadounidense”, afirmó Biden en un comunicado. “Pero no lo es quemar bienes comunitarios y destruir innecesariamente. La violencia que pone en peligro vidas no lo es. La violencia que destruye y cierra negocios que sirven a la comunidad no lo es”, agregó el candidato.

Biden es el favorito entre los votantes registrados a nivel nacional de cara a las elecciones de noviembre, con un apoyo del 53 % frente al 43 % que tiene el mandatario. Hace tan solo dos meses, al inicio de la pandemia, les separaban dos puntos porcentuales, a favor del ex vicepresidente, según una encuesta del diario Washington Post y la cadena ABC, publicada este domingo.

