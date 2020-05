La Cámara de Representantes de EEUU permitirá la votación electrónica por primera vez en su historia

Nancy Pelosi REUTERS/Jonathan Ernst

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el viernes el cambio de reglas más radical en su historia, permitiendo a sus miembros emitir sus votos a distancia. Se trata del final de una lucha de meses para adaptar al órgano legislativo de 231 años a lanueva realidad impuesta por la pandemia de coronavirus.

Los cambios, que incluyen autorizar temporalmente el trabajo del comité y las votaciones de forma remota, se adoptaron después de una votación 217 a favor contra 189 en contra, informó el Washington Post.

Los líderes demócratas avanzaron con los cambios esta semana después de no llegar a un acuerdo en dos semanas de negociaciones con los republicanos, quienes se opusieron firmemente a varias medidas incluidas en la propuesta.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que los cambios serán temporales y que responden a la crisis actual, que ha hecho que las reuniones masivas de legisladores sean peligrosas, aunque necesarias para garantizar que la Cámara cumpla con sus obligaciones constitucionales.

El líder de la mayoría demócrata Steny Hoyer argumenta a favor de introducir cambios en el funcionamiento de la Cámara Baja REUTERS/Erin Scott

La Cámara había insistido con este tema durante los últimos dos meses, mientras otros órganos del gobierno federal como la Corte Suprema, las escuelas, y el sector privado adoptaban la tecnología de video para reanudar su funcionamiento de manera segura.

Los cien miembros de el Senado de EEUU -sensiblemente más pequeño que la cámara baja- regresó a sus tareas el 4 de mayo y se ha apoyado en el trabajo remoto del comité para las audiencias, aunque los senadores aún deben estar presentes para las votaciones nominales.

En su intervención del viernes en defensa de los cambios, el líder de la mayoría de la Cámara, Steny H. Hoyer, dijo que los movimientos eran puramente temporales y que “no alterarían fundamentalmente la naturaleza de la Cámara o su funcionamiento”.

“No es un precedente peligroso, solo una respuesta de sentido común para una crisis sin precedentes, que exige nuestro ingenio y adaptabilidad como institución”, dijo Hoyer.

El presidente del Comité de Normas de la Cámara de Representantes, Jim McGovern, se refirió al equilibro entre responsabilidad y riesgos para salud, mientras los representantes regresaron al Capitolio el viernes para votar sobre los cambios en el funcionamiento del órgano y un paquete de ayuda de emergencia de USD 3 mil millones.

La senadora Kamala Harris durante una audiencia remota de la Comisión Judicial del Senado de EEUU REUTERS/Carlos Barria/Pool

En el estado de Washington rige una orden de confinamiento para quedarse en casa hasta el próximo 8 de junio.

“Estamos modificando el mismísimo poder del Congreso”, dijo el viernes a los periodistas el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, detractor de la decisión. “Los fundadores (de esta Cámara) estarían avergonzados”, agregó. “Esto no es lo que imaginaron, esto no es en lo que creían, y esta no es la acción en la que el público estadounidense cree”.

Sin embargo, pese a las quejas opositoras, algunos de los cambios propuestos coinciden con los procedimientos que ya están en uso en el Senado controlado por los republicanos, como el uso de la tecnología de videoconferencia en las audiencias del comité.

La propuesta de los Demócratas de la Cámara iría más allá, permitiendo audiencias completamente virtuales, así como reuniones de negocios de comités en las que la legislación puede ser considerada, enmendada y adelantada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El video viral de Bill Maher donde ridiculiza las cuarentenas y la “nueva normalidad” para vencer al coronavirus

Donald Trump aseguró que la vacuna del coronavirus podría estar lista a fin de año “o quizás antes”

La ciudad de Nueva York extendió su cuarentena por coronavirus hasta el 28 de mayo