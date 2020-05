Wall Street cerró con una caída de casi 2%, arrastrada por advertencias sobre una posible segunda oleada de coronavirus

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Los principales índices del mercado de valores estadounidenses cerraron a la baja este martes, luego de que autoridades sanitarias del país advirtieran sobre el peligro de una segunda ola de coronavirus producto de una reapertura prematura de las economías por parte de los estados.

El Dow Jones, índice de referencia, cayó más de 450 puntos -un 1,9%- para concluir la jornada con 23.764,78. En paralelo, el tecnológico Nasdaq y el S&P 500 lo hicieron en un 2,1%, a 9.002,255 y 2.870,12 puntos, respectivamente.

Los movimientos más abruptos correspondieron a Grubhub, una empresa de envío de comida, que aumentó un 29 por ciento su valuación luego de que reportes informaran que Uber quiere adquirirla. Del otro lado del espectro, PNC Financial Services cayó un 2,1 por ciento luego de anunciar que vendería su porción del fondo de inversión BlackRock, que por su parte cayó un 8 por ciento.

Luego de que en marzo las bolsas registraran caídas sin precedentes, los índices se han movido al alza de manera sostenida, anticipando la vuelta a la actividad después de la cuarentena y la mitigación de los efectos producto de los paquetes de estímulo económico, que en Estados Unidos superan los 3 billones -es decir, millones de millones- de dólares.

En díalogo con la AFP, Maris Ogg, de Tower Bridge Advisors, cito como causas una “extenuación por parte de los compradores” y las advertencias de los funcionarios estadounidenses.

Entre ellos destacó a Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, quien dijo que “reabrir la economía demasiado rápido” podría “catalizar un brote que no seamos capaces de controlar”. Ello, aseguró, no solo costaría vidas, sino que también “podría retrasarnos en el camino para lograr una recuperación económica”.

El Dr. Anthony Fauci testifica remotamente ante una comisión del senado estadounidense sobre la enfermedad del coronavirus en Washington. 12 mayo 2020.

El epidemiólogo recrudeció de esta manera sus advertencias a las autoridades estatales y locales, que en su gran mayoría han empezado a relajar las restricciones de movimiento impuestas en marzo para contener la pandemia y que en algunos casos, como en Texas o Alabama, ya han visto subir los contagios desde que empezaron a reabrir.

“Lo que me preocupa es que los estados o ciudades o regiones (...) ignoren nuestras directrices sobre cuándo es seguro” reabrir, indicó Fauci. “Hay un riesgo real de que provoquen un brote que no sean capaces de controlar, y eso no solo llevará a sufrimiento y muertes que eran evitables, sino que incluso puede suponer un revés en el camino hacia la recuperación económica. Iremos hacia atrás en lugar de hacia adelante”, agregó.

“Si creen que tenemos esto completamente bajo control, no lo tenemos”, zanjó Fauci, un día después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos “se ha impuesto” al coronavirus y exaltara el aumento en la capacidad para hacer tests.

A la tarde del martes (hora local) Estados Unidos registra casi 82.000 muertes por el nuevo coronavirus, con creces la cifra más alta a nivel global. También lidera la lúgubre lista de transmisiones registradas, con casi 1,36 millones.

Como dato positivo, el país registró menos de 1.000 muertes diarias por segundo día consecutivo, algo que no pasaba desde finales de marzo.

