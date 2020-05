Trabajadores del Hospital Elmhurst serán recompensados con vacaciones gratis

Los 4.000 trabajadores del Hospital Elmhurst podrán irse a unas vacaciones gratis (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

La crisis del coronavirus (COVID-19) aún no para en Estados Unidos, y el personal de los hospitales ha trabajado arduamente los últimos dos meses. Es por eso que las cadenas hoteleras Hyatt y American Airlines se unieron para darle a estos trabajadores unas muy merecidas vacaciones.

Según el portal de ABC News, las dos corporaciones hicieron un anuncio al personal del Hospital Elmhurst, el cual se encuentra en Queens, en el estado de Nueva York. Las empresas se encargarán que los 4.000 trabajadores de este hospital, los cuales incluyen médicos, enfermeras, conserjes y gente que trabaja dentro de las cocinas, reciban unas vacaciones como un pequeño agradecimiento por su sacrificio.

“Es más que profundamente significativo para mí. Trabajamos muy duro, incansablemente, todo el equipo durante estas siete semanas y es simplemente increíble”, dijo Mamie McIndoe, directora asociada de experiencia del paciente en el Hospital Elmhurst.

Los trabajadores podrán elegir entre destinos que incluyen partes de Estados Unidos hasta el Caribe. Cuando los trabajadores recibieron la noticia, “Fuerza Elmhurst” fue la porra que utilizaron para festejar esta gran noticia.

La gente podrá quedarse en estos destinos durante cuatro días y tres noches, y podrán ser acompañados por una persona más.

Los trabajadores podrán escoger a alguien para que los acompañe en sus viajes (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

“Los increíbles profesionales de la salud en el Hospital Elmhurst se han preocupado por tantos miembros de nuestra comunidad colectiva. De muchas maneras han puesto sus vidas en espera para poder extenderse para cuidar a los demás”, dijo Mark Hoplamazian, presidente y CEO de Hyatt, al portal de noticias.

Robert Isom, el presidente de las aerolíneas estadounidenses, reconoció que los trabajadores han enfrentado muchas amenazas con valentía, y lo han hecho de forma amable con sus pacientes.

“Todos los trabajadores de Elmhurst han visto y experimentado desafíos que muchos de nosotros no podemos imaginar. Han dado mucho de sí mismos y han elegido servir a su comunidad con cuidado, compasión y equidad para cada paciente”, argumentó Isom, presidente de American Airlines.

“No he visto ni a mi hija ni a mi familia en siete semanas”, expresó un miembro del equipo de de trabajadores. Pero agregó que el viaje será un buen incentivo para motivarse durante esta batalla que aún no termina.

Los trabajadores prácticamente han vivido en el hospital (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

La doctora Laura Iavicoli, trabaja en medicina de emergencia en Elmhurst y explicó que todo el mundo está muy agradecido por el maravilloso gesto que tuvieron hacia ellos. “Todos no pueden estar más agradecidos. Es algo más allá de lo increíble que han hecho por nosotros”, declaró.

Este es el recuento de vuelos más grande que se haya proporcionado a una organización por la aerolínea, dijo AA. Por su parte, Hyatt también anunció que extenderá la tarifa de que tiene para amigos y familiares de sus trabajadores, al personal de la salud en todo el mundo hasta junio de 2021.

De acuerdo con el mismo portal, el Hospital Elmhurst, el cual es parte del sistema público de Salud y Hospitales de Nueva York, aumentó la capacidad de la unidad de cuidados intensivos de las instalaciones en un 500% mientras se enfrentaba a la pandemia. Por esta razón que fue llamado “el centro de la crisis” por el departamento de salud de la ciudad a finales de marzo.

Este viernes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó 2.938 nuevos casos en el estado, formando un total de 330.407. Mientras tanto, el número de muertes se elevó a 26,243.

