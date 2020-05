El grupo secreto de científicos y multimillonarios que impulsan el “Proyecto Manhattan” contra el Covid-19

REUTERS/Craig Lassig

Un grupo de destacados científicos y multimillonarios estadounidenses dijeron tener una solución a la pandemia de coronavirus, y encontraron una puerta trasera para entregar su plan a la Casa Blanca.

El ecléctico grupo está dirigido por el médico de 33 años, Tom Cahill, quien vive alejado de los reflectores en Boston.

Estos científicos y sus patrocinadores describen su trabajo como un “Proyecto Manhattan”; un guiño al grupo de científicos de la Segunda Guerra Mundial que ayudaron a desarrollar la bomba atómica. Sin embargo, esta vez los científicos están reuniendo ideas y presupuesto para llevar a cabo métodos poco ortodoxos, pero efectivos.

El grupo incluye biólogos químicos, un inmunobiólogo, un neurobiólogo, un cronobiólogo, un oncólogo, un gastroenterólogo, un epidemiólogo y un científico nuclear, de acuerdo con la información del Wall Street Journal.

Este grupo ha actuado como intermediario entre las compañías farmacéuticas -que buscan un vínculo de buena reputación- y la administración Trump. Actualmente están trabajando de forma remota para la avalancha de investigaciones sobre el coronavirus, eliminando todos los estudios defectuosos antes de que lleguen a los responsables políticos.

El grupo ha compilado un informe confidencial de 17 páginas que exige varios métodos poco ortodoxos contra el virus. Una de sus ideas es tratar a los pacientes con medicamentos potentes utilizados previamente contra el ébola, con dosis mucho más fuertes de las que se han probado en el pasado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos y el Departamento de Asuntos de Veteranos ya han implementado recomendaciones específicas, como recortar las regulaciones de fabricación y los requisitos para medicamentos específicos para el coronavirus.

La principal herramienta del Dr. Cahill son las conexiones que hizo a través de su firma de inversión. Estas incluyen a multimillonarios como Peter Thiel, Jim Palotta y Michael Milken, financieros que le otorgaron la legitimidad para llegar a los funcionarios en medio de la crisis. El Dr. Cahill y su grupo han asesorado con frecuencia a Nick Ayers, el asistente de mucho tiempo del vicepresidente de EEUU Mike Pence.

El director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, dijo que estaba de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones en el informe, de acuerdo con documentos revisados ​​por The Wall Street Journal y personas familiarizadas con el asunto. El informe fue entregado a los miembros del gabinete y al vicepresidente Mike Pence, jefe del grupo de trabajo sobre coronavirus de la administración.

Nadie involucrado con el grupo puede ganar financieramente. Dicen que están motivados por la oportunidad de agregar sus propias conexiones y ciencia sensata a un esfuerzo de batalla contra el coronavirus que, tanto a nivel estatal como federal, se ha vista afectada.

“Podemos fallar”, dijo Stuart Schrieber, químico de la Universidad de Harvard y miembro del grupo. “Pero si el proyecto tiene éxito, podría cambiar el mundo”.

Steve Pagliuca, co propietario de los Boston Celtics y co presidente de Bain Capital, así como uno de los inversores del Dr. Cahill, ayudó a copiar los borradores de su informe y le pasó una versión a Goldman Sachs Group Inc., quienes a su vez se lo entregaron al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin.

Los miembros del grupo dicen que son conscientes de que muchas de sus ideas pueden no implementarse y que la administración Trump podría ignorarlas por completo.

Hace solo dos años, el Dr. Cahill estaba estudiando su doctorado en la Universidad de Duke, realizando investigaciones sobre enfermedades genéticas raras y vistiendo pantalones de Costco de USD 20.

Sin embargo, al poco tiempo se reconectó con un amigo que le ofreció trabajo en la compañía de su padre, la firma de inversión de primer orden, Grupo Raptor.

El Dr. Cahill se enganchó a invertir, particularmente en ciencias de la vida. Él razonó que podría tener un mayor impacto al identificar científicos prometedores y ayudarlos a resolver problemas, tanto científicos como financieros, que hacer una investigación por sí mismo.

Después de una temporada en Raptor, formó su propio fondo, Newpath Partners, con USD 125 millones de un pequeño grupo de inversores ricos, incluido el incondicional de Silicon Valley, Peter Thiel, y fundadores de capital privado como el Sr. Pagliuca. Todos se sintieron atraídos por su enfoque directo, así como por su interés en abordar problemas insolubles.

A principios de marzo, a medida que aumentaba el número de muertes de Covid-19, el Dr. Cahill estaba intrigado y un poco deprimido por el estado de la investigación sobre el virus. “La ciencia y la medicina fueron lo más alejado de todo lo que sucedía”, dijo.

Sus inversores lo bombardearon con preguntas sobre el virus, por lo que organizó una conferencia telefónica para compartir algunas ideas contradictorias sobre cómo acelerar el desarrollo de medicamentos y cosas por el estilo. Esperaba unas 20 personas.

Sin embargo, cuando el Dr. Cahill intentó entrar a la reunión, fue rechazado porque la llamada había alcanzado su capacidad máxima. Entonces su celular sonó desde un número de Nueva York. Fue el Comisionado de la Asociación Nacional de Baloncesto Adam Silver. Él también quería el código de acceso de la reunión. El Dr. Cahill luego le dio una sesión informativa personal.

Cuando finalmente recibió la llamada, el Dr. Cahill respiró hondo y dijo que había estado trabajando con amigos para reducir los posibles tratamientos de Covid-19 a los más prometedores. Explicó que abandonó en gran medida su trabajo de inversión para centrarse en la búsqueda de una cura.

Después de una hora, colgó y encontró su bandeja de entrada llena de ideas y ofertas de ayuda. “Durante los 50 años que he estado involucrado en la investigación médica, nunca había visto una colaboración como la que tenemos hoy”, confesó.

Una de las primeras llamadas del Dr. Cahill fue al Sr. Schreiber, fundador de varias compañías privadas.

Schreiber buscó a un viejo amigo, Edward Scolnick, ex jefe de investigación y desarrollo en el gigante farmacéutico Merck & Co., donde ayudó a desarrollar 28 nuevos medicamentos y vacunas. El Sr. Scolnick fue contundente: una vacuna tardaría al menos 18 meses en llegar al mercado en circunstancias normales.

El equipo elaboró ​​una lista de aproximadamente dos docenas de compañías que podrían beneficiarse de sus recomendaciones y se comprometió a vender cualquier acción de ellas de inmediato.

Gran parte del trabajo inicial consistió en repartir cientos de artículos científicos sobre la crisis en todo el mundo. Separaron las ideas prometedoras de las dudosas. Cada miembro revisó hasta 20 documentos al día, alrededor de 10 veces el ritmo que tendrían en sus trabajos diarios.

El equipo se comprometió a tratar de bloquear la política, lo que no es una tarea fácil en medio del ruido y la furia de un año de elecciones presidenciales.

La hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria promovido por el presidente, fue despedido después de que el experto residente del grupo, Ben Cravatt de Scripps Research en La Jolla, California, determinó que era una posibilidad remota en el mejor de los casos. La droga recibió solo una mención pasajera en el informe final del grupo.

El grupo también menospreció la idea de usar pruebas de anticuerpos para permitir que las personas volvieran a trabajar si sus resultados mostraban que se habían recuperado del virus. Cravatt, biólogo químico, lo declaró “la peor idea que he escuchado”. Dijo que la exposición previa puede no evitar que las personas transmitan el virus a otras personas, y que exagerar las pruebas de anticuerpos podría tentar a algunas personas a infectarse intencionalmente para luego obtener una declaración de salud limpia.

Las tres fases iniciales de recomendaciones del grupo, contenidas en su informe, se centran en aprovechar la escala del gobierno federal. Por ejemplo, comprar medicamentos que aún no hayan demostrado su eficacia como una forma de alentar a los fabricantes a aumentar la producción sin preocuparse por perder dinero si los medicamentos fallan.

Luego, el grupo necesitaba hacer llegar sus recomendaciones a las personas adecuadas en la administración Trump. Para eso, el Dr. Cahill llamó a otro multimillonario bien ubicado.

Brian Sheth, co fundador de la firma de capital privado Vista Equity Partners, fue uno de los primeros inversores en el fondo del Dr. Cahill y había estado en la primera llamada. Sin embargo, su experiencia era la tecnología, no la inmunología.

Se había hecho amigo de Thomas Hicks Jr., el hombre de negocios de Dallas y copresidente del Comité Nacional Republicano. El Sr. Sheth presentó al Sr. Hicks al grupo del Dr. Cahill.

La conexión estableció vínculos entre un grupo de científicos en su mayoría liberales de instituciones de izquierda con un incondicional republicano que caza pájaros con Donald Trump Jr.

En su primera conversación con el grupo, el Sr. Hicks dijo: “No soy un científico. Déjenme lo suficientemente claro y luego díganme dónde está la burocracia”.

Una de las principales preocupaciones de los científicos fue la FDA. Los científicos identificaron en su investigación fármacos de anticuerpos monoclonales que se adhieren a las células virales como el tratamiento más prometedor. Pero para fabricar el medicamento en cantidades suficientes, un fabricante de medicamentos, Regeneron Pharmaceuticals Inc., tendría que trasladar parte de su fabricación actual a Irlanda. Las normas de la FDA requieren una espera de un mes para su aprobación.

El Sr. Scolnick, quien se había enfrentado con la burocracia durante la epidemia del SIDA, intentó comunicarse con la FDA. La llamada terminó mal después de que los burócratas le dijeron al grupo que ya tenían la pandemia bajo control. En una llamada grupal posterior, uno de los científicos dijo: “Ellos son el problema aquí”.

El Dr. Cahill se puso en contacto con el Sr. Ayer y esa noche, 27 de marzo, Regeneron recibió una llamada de la FDA. Tenían permiso, comenzando de inmediato, para trasladar la producción a Dublín.

“Eso fue una prueba positiva de que lo que estábamos haciendo estaba empezando a funcionar”, dijo Rosbash.

El grupo también incursionó en el VA, el sistema de atención médica más grande de los EEUU. Los científicos presionaron al personal médico de la división para permitir que los veteranos con Covid-19 se unan a los estudios existentes en áreas como el cáncer de próstata, para ver si los medicamentos ya aprobados eran eficaces contra el virus. Hablaron con el director médico y secretario de VA sobre la propuesta y se enteraron de que la iniciativa se estaba acelerando.

Pagliuca habló por teléfono con Charles Baker, el gobernador republicano de Massachusetts, sobre el informe. El gobernador, dijo Pagliuca, planeaba adoptar elementos del plan.

Con gran parte de sus propuestas científicas bajo asesoramiento, o ya en proceso, el grupo tiene un ojo puesto en el mundo posterior a Covid-19. Pagliuca presionó a los científicos para que agreguen una cuarta fase al plan: reabrir América.

Las ideas incluyen el desarrollo de una prueba de saliva y la programación de dicha prueba al final de la jornada laboral para que los resultados estén disponibles por la mañana. También han sugerido una aplicación nacional para teléfonos inteligentes que requiere que los residentes confirmen cada día que no tienen ninguno de los 14 síntomas.

Los miembros del grupo han continuado sus conversaciones con los funcionarios de la administración en los últimos días, esperando que su plan confidencial se convierta en acción.

“Necesitamos que toda la nación - gobierno, negocios y ciencia - se una para derrotar esto”, sentenció Pagliuca.

