Aseguró, además, que el estado de Nueva York ya no necesitará el buque médico Comfort que llegó a la Gran Manzana a finales de marzo para asistir al sistema sanitario local. "Fue muy bueno tenerlo en caso de desbordarse (el sistema sanitario), pero he dicho que en realidad ya no necesitamos el Comfort. Sí que nos dio consuelo pero ya no lo necesitamos, así que si necesitan enviarlo a otro lugar, deberían llevárselo”.