Por su parte, desde este sábado el estado de Nueva York dispondrá medidas similares. Lo anunció el gobernador Andrew Cuomo. Por el momento no está contemplado no ningún castigo por su incumplimiento, aunque un sistema de multas podría agregarse en el futuro. Tampoco, por ahora, se impedirá el uso del transporte público a quienes no porten mascarilla. Además, siempre que la orden de mantener una distancia de seis pies (1,8 metros) pueda cumplirse, no será obligatorio cubrirse el rostro.