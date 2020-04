La discordancia continuó en la mañana del martes, cuando, consultado respecto de las declaraciones, Cuomo las rechazó asegurando que “no tenemos un rey en este país”. "No queríamos a un rey, así que tenemos una Constitución y elegimos al presidente”, dijo Cuomo en su sesión informativa diaria. No obstante, también aclaró que él y el Presidente no entrarán en una “batalla”.