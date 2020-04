“El Presidente no logró incorporar a FEMA (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) desde el principio, no pudo nombrar a un comandante nacional para esta crisis y no pudo utilizar plenamente las facultades que el Congreso le dio bajo la Ley de Producción de Defensa para procurar y administrar la distribución suministros críticos “, dijo Maloney. ”Debe tomar medidas ahora para abordar estas deficiencias”.