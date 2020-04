El gobernador contó que no alcanzan las máquinas que hay en el país para abastecer a todos los estados y que por eso están tratando de comprarle a China. Pero, a pesar de los faltantes, dijo que hay instituciones que tienen respiradores y que en este momento no los están utilizando. Por eso, anunció que firmará una orden ejecutiva que le otorgará al Estado el poder de confiscarlos de hospitales y empresas del sector privado que no los necesiten inmediatamente, para redistribuirlos junto a máscaras y a otros equipos médicos.