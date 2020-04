Esta postura contrasta contrasta con la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aseguró que el COVID-19 no se transmite por aire y que el contagio se produce al entrar en contacto con pequeñas gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar. El organismo señaló además que el virus es pesado y no se dispersa a distancias mayores a un metro, por lo que si se mantiene la distancia sugerida no habría peligro.