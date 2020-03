“En mi experiencia, esta gravedad es generalmente más típica de alguien que tiene una experiencia cercana al ahogamiento o personas que inhalan gas cáustico. Especialmente para que tenga un inicio tan agudo como ese. Nunca he visto un microorganismo o un proceso infeccioso que cause un daño agudo a los pulmones tan rápidamente. Eso fue lo que realmente me sorprendió", declaró.