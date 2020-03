“¿Se ha hecho la prueba?”, le consultó una corresponsal en Washington. “No, pero no tengo ningún síntoma. Tuve una gran reunión con Bolsonaro, pero como sabes, dio negativo”, respondió el mandatario en alusión a la cena que mantuvo con el presidente de Brasil y uno de sus asesores que sí fue diagnosticado con coronavirus pocos días después. “¿No es un poco egoísta no hacerse la prueba?”, preguntó otra periodista. “Lo más probable es que me haga la prueba en algún momento, tenemos que revisar la agenda”, dijo Trump y le dio el permiso a otra persona para que haga otra pregunta y cambie de tema.