A esa altura la canción “Take Back the Power”, de los Interrupters —“¿Cuál es tu plan para el futuro? ¿Vas a ser líder o vas a seguir? ¿Vas a luchar o te vas a acobardar? Llegó nuestra hora de recuperar el poder”—, que abrió los cuatro capítulos de Hillary (The Golden Girl, La muchacha de oro; Becoming a Lady, Convertirse en una dama; The Hardest Decision, La decisión más difícil, y Be Our Champion, Go Away, Sé nuestra líder, vete) parecía pertenecer a otra película.