"Cuando compartimos un respeto mutuo y tratamos a todos nuestros colegas como a nosotros mismos nos gustaría ser tratados, todos hacemos nuestro mejor trabajo. Esto es algo que Donald Trump no entiende; no cuando dirigió su negocio, y no ahora cuando dirige imprudentemente nuestro país. Seré un líder en el que las mujeres pueden confiar”, subrayó.