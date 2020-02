“(Trump) ha traicionado nuestra seguridad nacional, y volverá a hacerlo. Ha puesto en riesgo nuestras elecciones y lo hará de nuevo. Ustedes no van a cambiarle. No pueden restringirle (...) Condénenle”, rogó Schiff a los senadores republicanos. Si no se le condena por “abuso de poder” en el caso de Ucrania, Trump podría sentir que tiene vía libre para “vender Alaska a los rusos a cambio de su apoyo en las próximas elecciones, o decidir que se muda permanentemente a Mar-a-Lago (Florida) y deja el país en manos de (su yerno) Jared Kushner”, advirtió Schiff. “Como esas cosas no son necesariamente criminales, el argumento (de la defensa) significaría que no se le puede imputar políticamente por un abuso de poder. Y eso es absurdo”, agregó.