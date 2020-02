Para determinar quiénes van a competir se desarrollan complejos procedimientos llamados genéricamente primarias pero que, de acuerdo con las leyes o lo resuelto por los partidos en cada Estado, consiste en elecciones primarias o en asambleas partidarias llamadas caucus, unas u otras son sistemas por los que se eligen delegados del Estado a una Convención Partidaria Nacional de la cual surgirá la fórmula que competirá en las elecciones. Si bien no hay ley escrita que lo diga, en general el presidente en ejercicio que se encuentra en condiciones de ser reelecto, no compite por su candidatura. En este sentido los republicanos cancelaron varias primarias estatales cuando George H. W. Bush y George W. Bush buscaron un segundo mandato en 1992 y 2004 y los demócratas desecharon algunas de sus primarias cuando Bill Clinton y Barack Obama buscaban la reelección en 1996 y 2012. La competencia se centra, entonces, en el partido de la oposición.