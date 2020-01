Preguntado acerca de la posibilidad de sentarse en una mesa para negociar un nuevo acuerdo nuclear con Teherán, el funcionario estadounidense y asesor del secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló que no hay urgencia por parte de Washington. “El presidente ya dijo que no tiene prisa. El tiempo está de nuestro lado, no del lado del régimen”, subrayó. E insistió, una vez más, en que Washington no busca la confrontación bélica. “El presidente no está buscando una guerra, quiere solucionar estas cuestiones de manera diplomática -explicó-. Pero el régimen ha tomado muy malas decisiones, y estas decisiones se han vuelto en su contra”.