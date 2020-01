Así y todo, las sospechas no son suficientes. Y todas las pruebas o indicios que los policías recogen contra el sospechoso son “circunstanciales” con lo cual no pueden imputarlo por el crimen o la desaparición. La familia de Liliana le ruega al ex dueño de la discoteca que confiese. Esa sería la única forma de saber con precisión qué fue lo que ocurrió aquel mediodía. “No sé hasta cuando le llegará su conciencia para que hable”, concluyó Carolina, hermana de la madre desaparecida junto a su hija.