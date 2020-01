“Ellos llegaron a Tijuana y fueron al banco a sacar dinero de unas rentas que ahí les depositaron para después cambiarlo por dólares en una casa de cambio. De ahí se dirigieron a otras propiedades con las que contaban, una de ellas en la colonia Obrera, a fin de recoger el dinero que les pagaban en efectivo. Sin embargo, "ya no se supo si cruzaron o no la frontera. Se les perdió la pista, ya no se tuvo contacto con ellos”, detalló Raúl Gutiérrez, vocero de la Fiscalía, en una entrevista telefónica con Univision Noticias.