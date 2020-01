No me refiero a que las autoridades de Estados Unidos estén en lo correcto, aunque indudablemente lo están (de otro modo, hay que hacer una pregunta obvia, ¿dónde están las familias de las víctimas?), me refiero a que ambas versiones no coinciden, y a lo que eso dice acerca de cómo las "noticias falsas" podrían cambiar la política exterior.