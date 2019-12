Además, descartó que se trate de una postura contra los judíos. “No me digas que soy antisemita si me opongo a él. Soros no es un judío. Soy más judío que Soros”, dijo Giuliani, que es católico romano. “Probablemente sé más sobre... él no va a la iglesia, no va a la religión, la sinagoga. No pertenece a una sinagoga, no apoya a Israel, es un enemigo de Israel”, sostuvo. “Es un horrible ser humano”, concluyó Giuliani.