“Estos hallazgos son alentadores, pero también pueden tener un lado oscuro”, escribieron en Stat los principales autores del trabajo publicado por el New England Journal of Medicine (NEJM), Sarah Cross y Heider Warraich. Citaron el caso de Margaret Peterson, una mujer a la que Warraich, quien trabaja en el Sistema de Salud de Veteranos de Boston, pidió su testimonio sobre la muerte de su esposo: “Mi experiencia fue positiva en el sentido en que Dwight logró morir en su maldita cama, en su maldita casa. Pero fue negativa en el sentido en que el cuidado médico que necesitamos, como morfina subcutánea o endovenosa, no estuvo disponible. Fue terrible”.