“No teníamos una comprensión profunda de Afganistán; no sabíamos lo que estábamos haciendo allí”, escribió en uno de los documentos Douglas Lute, un general de tres estrellas retirado que supervisó lo que estaba sucediendo en la guerra afgana para las administraciones de Bush y de Obama. “¿Qué estamos tratando de hacer en Afganistán? Cuando comenzamos, no teníamos la menor idea de lo que estábamos emprendiendo y ahora no tenemos idea de porqué seguimos en ese lugar”, dijo a los funcionarios de la Casa Blanca en 2015.