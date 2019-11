Era el 14 de febrero de 2010. Enamorado como el primer día que conoció a Rafaela en una playa de México, Steve supuso que resultaría divertido celebrar el Día de San Valentín dejando que el viento fresco de la bahía impactara sobre sus rostros. Fue así que la invitó a dar un paseo en motocicleta , una de las actividades que el hombre más disfrutaba. Sería divertido, pensó. Sin embargo, ella no quería. Pero el hombre, insistente, le pidió una y otra vez que lo acompañara en la aventura. No estarían solos: unos amigos también formarían parte del contingente y no duraría muchas horas. Finalmente, accedió. Al fin y al cabo tenían mucho por celebrar.