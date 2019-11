Recordó que, aunque tomaron caminos separados, siempre le estaría agradecida por las lecciones de vida y risas que tuvo a su lado. Deseó que todo fuera una pesadilla, que su muerte no fuera real. “Estoy sin palabras y desearía tener más que decir, lo hago pero parece que no puedo juntar las palabras correctas. Orando por tu familia. Desearía haberte visto por última vez. Desearía que esto no fuera real. Descansa en paz, dulce chico”.