Para Marc, un técnico informático de 26 años, que no quiso dar su apellido por “la situación” -muchos jóvenes no se atreven a dar su apellido por temor a represalias- “el Estado español va contra Cataluña”. “La violencia la condeno, no va conmigo, pero es normal que en las manifestaciones haya un poco de revuelta, lo vemos en otros países, en Chile, Ecuador”, dijo, con una estelada (bandera independentista) a modo de capa.