— En los debates han salido estos temas sensibles, como el asunto de los “viri probati”, o el lugar de la mujer en la Iglesia. Se han tratado con mucha seriedad y respeto, y se han presentado posiciones muy variadas. El hecho de que se pueda conversar sobre esto ya es importante. No podría aventurar cuál será la tendencia que prevalezca en este sínodo sobre estos temas. De todas formas, hay que tener en cuenta que estas son herramientas, mediaciones, instrumentos. Hay dos temas centrales que no tenemos que perder de vista, según mi opinión: la ecología integral y una Iglesia en salida para evangelizar. Estos son los temas decisivos. Los demás se desprenden de lo que se proponga en estos puntos. En cuanto a la cobertura mediática, no tengo una visión clara de cómo se está tratando el tema en el mundo en general, y en nuestro país en particular, porque los trabajos del sínodo son muy intensos y no me permiten un seguimiento de las noticias. De todos modos, creo que más allá del lugar que le estén dando los medios del mundo y del modo de abordaje de la cuestión, el gran aporte de la comunicación es ayudar a reinstalar en la agenda mundial el tema ecológico, que no puede esperar.