Los estados del Golfo Pérsico están preocupados por la retirada de Estados Unidos de la región desde que el gobierno de Obama le soltó la mano a Hosni Mubarak, el ex presidente egipcio, mientras enfrentaba un levantamiento popular que lo derrocó en 2011. Esas preocupaciones se intensificaron en 2013, cuando Washington decidió no aplicar una “línea roja” cuando el régimen sirio utilizó armas químicas contra la población civil. La elección de Donald Trump fue vista en Riad y Abu Dhabi como una oportunidad para restablecer las relaciones y recibieron con beneplácito su postura dura contra Teherán. Pero las dudas resurgieron cuando Trump abortó a último momento un ataque contra Irán después de que un avión no tripulado estadounidense fuera derribado en junio. Esto dejó en claro que Washington no utilizaría la fuerza contra Teherán.