El Ejecutivo critica a Pelosi, en particular, por no haber organizado una votación plenaria en la Cámara de Representantes para iniciar este explosivo procedimiento de destitución, a diferencia de los precedentes más recientes contra Richard Nixon en 1974 y Bill Clinton en 1995. “No hay obligación de tener voto y en esta etapa no tendremos voto”, respondió la líder demócrata en conferencia de prensa junto a Schiff.