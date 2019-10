El término Incel no es nuevo. Fue usado por primera vez en 1993 por una mujer queer que aludía a su celibato como una consecuencia de su físico y creó una comunidad en línea para apoyar a personas que estuvieran en su misma condición. Se llamaba “Alana’s Involuntary Celibacy Project”. Luego, apareció el chat Love Shy que tuvo una vida bastante larga para los cánones de Internet solapado como “/r9k/”, un subforo de 4chan, de misóginos lamentándose de su suerte con las mujeres, muy agresivos. El movimiento alcanzó una connotación de odio y dimensión pública en 2014 con la proclama de Rodger. “Me vi obligado a soportar una existencia de soledad, rechazo y deseos insatisfechos, y todo porque las chicas nunca se han sentido atraídas hacia mí. Ellas dieron su cariño, sexo y amor a otros hombres, nunca a mí. Todavía soy virgen, ni siquiera besé nunca a una chica”, confesaba en el vídeo previo que grabó antes de acometer los actos de apuñalamiento, atropello y tiroteo. “No sé por qué no las atraigo, chicas, pero las voy a castigar por ello… Finalmente, van a ver quién soy de verdad, el ser superior, el auténtico macho alfa”. “Este hecho de convertir a ‘la otra’ en algo objetual e identificarla como un ‘no yo/no igual a mí’ es un pensamiento común en todas las personas reaccionarias y fanáticas”, explicó la socióloga Capitolina Díaz al suplemento S Moda del diario El País. “Como ocurriera con los nazis hacia los judíos, poner a las mujeres en esa condición de ‘no humanas’, con la que no te identificas, permite que estas personas justifiquen la cosificación, la agresión e incluso el asesinato”. Y añade, “obvian el hecho de que los seres humanos no son solo corpóreos, no tienen en cuenta el pensamiento. Las imágenes que han creado de las mujeres no son en absoluto existentes, las ven exclusivamente como cuerpos”.