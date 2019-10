Este mismo miércoles se hacía viral un hilo en Twitter donde un joven periodista explicaba su dramática experiencia en los salones de juego. “Tengo 22 años, soy jugador en rehabilitación, ni me escondo ni me avergüenzo. El juego no sólo me robó dinero, me robó el alma. Me hizo contraer una deuda que no se puede saldar con dinero, los besos que te debo, mamá”.