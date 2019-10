Los tres partidos del bloque de la derecha han presionado al presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, para que actúe en esta línea. "No es cuestión de querer aplicar o no el 155, es que va contra la ley. Mientras el movimiento independentista no traspase ciertas líneas, y por el momento no parece que eso vaya a suceder, la Constitución protege la autonomía del gobierno catalán", explica la politóloga Berta Barbet.