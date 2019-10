“Literalmente entré en su hábitat y él no rugió y no entró en modo ataque. ¿Por qué? Porque como todo, los animales saben si actúas con amor o con miedo. Cuando digo que no tengo miedo no es una cuestión de ego, es una cuestión de ser uno solo e integrarse con la madre naturaleza y amar todas las cosas. Entre en su hogar llena de paz y él me dejó salir en paz”, aseguró.