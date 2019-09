Desde Más País se ha insistido que su intención no es competir con Podemos. Sin embargo, esto parece más una demostracían de cortesía que una realidad. Las declaraciones de líderes de Más País, presumiblemente siguiendo esta línea de juego limpio, indican que el objetivo serían los votantes progresistas que se hubieran abstenido si el bloque de izquierda solo fuera conformado por Podemos y el PSOE. Sin embargo, y aunque las encuestas transversales (no longitudinales) no pueden explicar efectos de trasvase de votos, todo parece indicar que la caída de algunos partidos de izquierda y, sobre todo, de centro, podría estar relacionada con los resultados esperados de Más País.